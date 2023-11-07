الامارات | «بايك أبوظبي جران فوندو» ينطلق 18 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي تنظيم النسخة الثانية من سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» في 18 نوفمبر الجاري، على مسار بطول 154 كيلومتراً، يبدأ من الباهية في أبوظبي وينتهي في مسار العين للدراجات الهوائية، ويبلغ مجموع جوائز السباق مليوني درهم.

وقال مجلس أبوظبي الرياضي، في بيان، إن «السباق يعد أحد أبرز الفعاليات الرياضية في الإمارات، ويعزز جهود أبوظبي في تنظيم فعاليات عالمية المستوى لرياضة الدراجات، كما يسلط الضوء على أهمية هذه الرياضة ودورها في تحسين صحة المجتمع». ولا تقتصر المشاركة في السباق على الدراجين المحترفين والمتمرسين، بل تتاح الفرصة لمن يمكنه إكمال السباق البالغ طوله 154 كيلومتراً، بمتوسط سرعة لا يقل عن 28 كيلومتراً في الساعة.

ويعد مسار النسخة الثانية من سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» البالغ طوله 154 كيلومتراً، فريداً من نوعه، حيث ينطلق من الباهية ويتجه إلى الطريق E16 المؤدي إلى سويحان.

وعند الوصول إلى سويحان يتجه الدراجون يساراً إلى طريق E20 عبر الكثبان الرملية وصولاً إلى ناهل، ثم يميناً عند شارع E95 وصولاً إلى منطقة البدع، ويتوجه المشاركون بعد ذلك إلى مدينة العين قبل الوصول إلى خط النهاية عند مسار العين للدراجات الهوائية.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي في وقت سابق، عن خصومات للتسجيل في السباق بقيمة 25% للأندية والفرق المجتمعية المكوّنة من 25 دراجاً فأكثر، كما أعلن عن خصم بقيمة 10% للفرق المكونة من 14 دراجاً أو أكثر، دعماً للأندية والفرق المجتمعية من كل أنحاء المنطقة.

كما يوفر المجلس خدمة النقل بالحافلات من خط النهاية إلى البداية للتسهيل على الدراجين المشاركين أثناء عودتهم إلى نقطة الانطلاق في الباهية.

وقال مدرب فريق الإمارات، كيفن بوتون: «نسعى في فريق الإمارات دائماً إلى تمكين دراجينا من تقديم أفضل أداء، ووضع خطط تدريب تمكّنهم من المنافسة على أعلى مستوى لتحقيق الفوز. وقد تم تطبيق النهج نفسه على خطة تدريب الدراجين، استعداداً لخوض منافسات سباق (بايك أبوظبي جران فوندو)».