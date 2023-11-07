الامارات | تتويج أبطال التزلج على الماء في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اختتمت أمس، منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للتزلج على الماء بمشاركة قوية تجاوزت 50 متسابقاً، وذلك على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

وجاءت المنافسة كي تقام ضمنها منافسات التزلج على الماء و«الويك سيرف»، وفاز بالمركز الأول في فئة «مبتدئي ويك سيرف» سعيد سيف النعيمي، وحل ثانياً سلطان سيف النعيمي. وفي فئة السيدات «ويك سيرف»، حققت المركز الأول آنا تسيبوفا، وحلت ثانياً بوريانا ستيفانوفا، وثالثاً آنا فاسيلفلا. وفي فئة المحترفين حقق المركز الأول ستيفان جوردانوف، وحل ثانياً عامر الكليشي، وثالثاً دين سيتان.

وفي منافسات التزلج على الماء حقق كارل الخازن، المركز الأول، في فئة المحترفين، وحل ثانياً إيفان كوزمين، وثالثاً مارس والش، وفي فئة السيدات للتزلج على الماء حلّت في المركز الأول حصة القبيسي، وثانياً جايل ورايدان، وثالثاً لين ظاهر. وعبر فئة المبتدئين (رجال) حقق المركز الأول سعيد سيف النعيمي، وحل ثانياً حسن الزعابي، وثالثاً سعيد النعيمي. وعبر فئة الناشئين تمكّن من إحراز المركز الأول، علي سيف المزروعي، وحل ثانياً عبدالرحمن النعيمي، وثالثاً كوبي والش.

وكرّم الفائزين في الختام، رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي، ناصر الظاهري، وحكم السباق خالد العلي، والمدير التنفيذي في الاتحاد الدولي للتزلج على الماء بول فون.