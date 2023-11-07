الامارات | الشارقة يتعادل مع ناساف.. والحوسني يخرج مطروداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى الشارقة بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه ناساف الأوزبكي، أمس، على استاد ماركزي، ضمن الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

ورغم التعادل، احتفظ الشارقة بصدارة المجموعة، مقترباً بذلك من حصد بطاقة التأهل للدور الثاني، بعد أن رفع رصيده إلى ثماني نقاط، فيما أصبح رصيد ناساف سبع نقاط.

وكان بإمكان الشارقة الذي تقدم بهدف السبق في الشوط الأول الخروج فائزاً، لكنه انهار في الحصة الثانية التي تلقى خلالها الحارس عادل الحوسني بطاقة حمراء «84». وفي المقابل، تلقى مدافع ناساف، البيك دافرونوف، بطاقة حمراء «91». وكان الحوسني قد تصدى لضربة جزاء للفريق الأوزبكي في بداية المباراة. وسجل هدف الشارقة المالي موسى ماريغا «17»، وعادل ناساف عن طريق اللاعب ماتيوس «82».