الامارات | «تورك» يتألق في طواف «البحرين» 

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فريق تورك للدرّاجات الهوائية مركز الوصافة في المجموع العام ضمن المرحلة الأخيرة لطواف ناصر بن حمد للهواة بنسخته الثالثة، الذي اختتم السبت الماضي في البحرين بمشاركة 18 فريقاً خليجياً يمثلها 161 دراجاً، وذلك عن طريق الدراج سعيد ابلواش، كما تواصل التفوق للفريق الإماراتي بفوزه بالمنصات في المرحلتين الأولى والثالثة.

وقال مدير فريق تورك زعل بن زعل، إن الإنجاز ثمرة العمل الجماعي للاعبين، وعبر عن تقديره لدعم الجهات الراعية وفي مقدمتها مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» والبراري للعقارات وايرويكس سايكلنج وأوكلي على الدعم المستمر لهم في المشاركات الخارجية. وضمت بعثة الفريق في البحرين، الإداري محمد درويش، والدراجين: سعيد ابلواش، ماجد الصايغ، سعيد مروان، عادل جلال، حسين النجار وحسن نيان.