الامارات | «تحدي دبي للياقة» يتواصل.. سباق «الدراجات الهوائية» 12 نوفمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل منافسات الدورة السابعة من «تحدي دبي للياقة»، المفتوحة لسكان دبي وزوارها وجميع الجماهير الراغبة في المشاركة من كل الأعمار، بممارسة النشاط الرياضي لمدة 30 يوماً، بواقع 30 دقيقة كل يوم، بهدف رفع مستوى اللياقة لرواد المدينة وجعلها من أنشط المدن في العالم، وأكثرها فاعلية رياضية.

وأكمل التحدي أسبوعه الأول بعدما انطلق في 28 أكتوبر الماضي، ويستمر حتى 26 نوفمبر الجاري عبر أنشطة ورياضات متنوعة تقام في أماكن عدة في المدينة، وتحظى بمشاركة وإقبال واسع من الجمهور، وتبرز فيها أنشطة اللياقة البدينة وصالات التمارين العامة، وسباقات الجري والدراجات الهوائية والألعاب الترفيهية والمائية والصالات والقفز وغيرها.

وينتظر الجمهور سباق «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية «دي بي ورلد» الذي سيقام في 12 نوفمبر بدءاً من الساعة 6:15 صباحاً، حيث سيتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار كبير لركوب الدراجات الهوائية، بدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ويشتمل السباق على المسار العائلي وسط المدينة بطول أربعة كيلومترات ويمتد على طول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وهو مسار مستقيم يبدأ في دبي مول، ويمضي براكبي الدراجات من جميع الأعمار والقدرات عبر معالم المدينة الشهيرة، بما فيها دبي أوبرا، وبرج خليفة.

أما مسار شارع الشيخ زايد بطول 12 كيلومتراً، فيعد أكبر تحدٍ يمتد من مركز دبي التجاري العالمي حتى حديقة الصفا، ويتضمن صعود جسر قناة دبي، مع خمس نقاط للانطلاق في أماكن مختلفة تشمل متحف المستقبل، ومنطقة السطوة، و«كوكا كولا أرينا»، والخليج التجاري، والشارع السفلي لمركز دبي المالي العالمي.

من جانب آخر، تطلق «أديداس وليز ميلز» بين الساعة 5:00 و5:30 فجراً يوم الأحد 12 نوفمبر المقبل أيضاً، تحدياً لتسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة «غينيس» لأضخم حصة تدريبية للتمارين عالية الشدة في العالم، وذلك من أمام متحف المستقبل على شارع الشيخ زايد.