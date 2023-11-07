الامارات | انطلاق دورة المستوى الثالث لمدرّبي الشراع الحديث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت أمس، أعمال دورة «المستوى الثالث» للمدربين والمدربات في رياضة الشراع الحديث التي ينظمها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، للمرة الأولى، على مستوى المنطقة العربية والخليج، تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية، ضمن برنامج التضامن الأولمبي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية. ويشارك في الدورة 15 دراساً من نخبة أبطال وبطلات هذه الرياضة، حيث من المنتظر أن تستمر يومياً حتى الجمعة المقبل.

وأكد اتحاد اللعبة أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار خطط مجلس الإدارة للدورة الأولمبية 2020-2024، من أجل توسيع المشاركة المجتمعية.