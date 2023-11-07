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الامارات | انطلاق دورة المستوى الثالث لمدرّبي الشراع الحديث

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة المستوى الثالث لمدرّبي الشراع الحديث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت أمس، أعمال دورة «المستوى الثالث» للمدربين والمدربات في الشراع الحديث التي ينظمها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، للمرة الأولى، على مستوى المنطقة العربية والخليج، تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية، ضمن برنامج التضامن الأولمبي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية. ويشارك في الدورة 15 دراساً من نخبة أبطال وبطلات هذه ، حيث من المنتظر أن تستمر يومياً حتى الجمعة المقبل.

وأكد اتحاد اللعبة أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار خطط مجلس الإدارة للدورة الأولمبية 2020-2024، من أجل توسيع المشاركة المجتمعية.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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