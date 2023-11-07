نصر ابراهيم: الزمالك لن يقف على رحيل "فتوح"

ياسر رشاد - القاهرة - علَقَ نصر ابراهيم نجم نادي الزمالك السابق على أزمة ثلاثي الأبيض "المتمرد" أحمد فتوح، مصطفى الزناري، والحارس محمد صبحي بعد خروجهم من قائمة الفريق لمباراة زد بالجولة السادسة من الدوري والتي خسرها القلعة البيضاء بنتيجة 1 – 2 .

وقال نصر ابراهيم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN" :

وتابع: “ ما فعله أحمد فتوح على وجه الخصوص لم يكن متوقعاً، وفوجئت من تمرده وخروجه من معسكر الزمالك قبل مباراة زد والتي انتهت بخسارة الأبيض بنتيجة 1-2 ”.

وأكمل نصر إبراهيم: " في النهاية أؤيد قرارات مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب بشأن إيقاف اللاعب وزملائه، فالكيان أكبر من أي لاعب أياً كان إسمه ".