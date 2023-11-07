رضا عبد العال: قرار مجلس الزمالك تاريخي

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق بقرارات مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن إيقاف الثلاثي أحمد فتوح، مصطفى الزناري، والحارس محمد صبحي، على هامش خروجهم من معسكر الأبيض الخاص بمباراة زد والتي خسرها الأبيض بنتيجة 1 – 2 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز 2023 – 2024 "دوري نايل".

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

" قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بشأن الثلاثي أحمد فتوح، مصطفى الزناري، ومحمد صبحي، قرارات صائبة وتاريخية ولم تحدث من قبل، ولأول مرة أجد الزمالك يتخذ قرارات لمصلحة الكيان، دون وضع اعتبار لأي لاعب أياً كان إسمه، وأطالب الجماهير البيضاء بدعم المجلس ومساندة القرارات".