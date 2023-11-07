مدرب تونس السابق يكشف موقفه من تدريب الزمالك ويشبه معلول بـ ميسي

كشف منذر الكبير المدير الفني السابق لمنتخب تونس، عن موقفه من تولي المهام الفنية لفريق الزمالك، كما شبه علي معلول نجم الاهلي بـ ميسي.

وقال منذر في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “+90″، إنه تلقى العديد من العروض في الدوري التونسي والجزائري، ولكن لم يتواصل معه الزمالك حتى الآن.

وتابع:” إذا قدم الزمالك عرضًا لي سيتم مناقشة العرض بكل تأكيد بل، وسأقوم بقبوله فورًا خاصةً أنه اسم كبير بالقارة الإفريقية”.

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وأوضح مدرب منتخب تونس السابق، أن الزمالك يتملك قاعدة جماهيرية كبيرة، ولاعبين مميزين سواء شيكابالا أو زيزو أو حمزة المثلوثي.

وأكد منذر الكبير، أن تولي القيادة الفنية لفريق الزمالك شرف لأي مدرب، والنادي يستحق مكانة أفضل.

وعن التونسي علي معلول نجم النادي الاهلي، قال منذر الكبير، إنه من أفضل العناصر التونسية ويقدم الكثير مع القلعة الحمراء.

واستكمل:”مسيرة علي معلول مع النادي الاهلي مميزة للغاية وقدم الكثير لناديه وساهم هو وزملائه بالفوز بالألقاب على كل المستويات، ومردوده ممتاز ومتواصل على مدار 7 سنوات كاملة”.

وأفاد الكبير، أنه يرى بأن معلول لديه القدرة على الإعطاء لمدة 4 سنوات قادمة خاصة أنه لاعب بمواصفات عالمية.

واختتم:” معلول لاعب لديه خبرة وقادر أن يصل في الملاعب إلى 35 أو 36 سنة مثلما نرى راموس وميسي ورونالدو”.