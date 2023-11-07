تحذير شديد اللهجة من بيبو للاعبي الاهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن توجيه خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الاهلي، تحذير شديد اللهجة للاعبين، وهددهم بتوقيع عقوبات.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن خالد بيبو اجتمع مع لاعبي الاهلي، وحذرهم من الخروج عن النص، وأنه سيتعامل بحزم شديد.

وأوضح أن بيبو، أبلغ لاعبي الاهلي أن العقوبات ستصل للحد الأقصى في اللائحة في حالة عدم الالتزام.

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وأشار إلى أن بيبو، أكد للاعبين أن جماهير النادي الاهلي تنتظر عودة الفريق إلى منصات التتويج خلال الفترة المقبلة.

وأشار شبانة خلال تصريحاته، إلى أن الاهلي قرر تجديد عقد محمد هاني، بعد تمسك كولر بخدماته، وتم عقد جلسة معه من جانب أمير توفيق، وسيتم الإعلان عنه الأيام القادمة لمدة 3 مواسم.

واختتم:” الاهلي سيقوم بتجديد عقد عمرو السولية بتوصية من مارسيل كولر رغم تعرض اللاعب لعدة إصابات مؤخرا”.