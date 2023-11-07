شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو الوفا رئيساً لبعثة منتخب الشباب فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تكليف محمد أبو الوفا، عضو المجلس، برئاسة بعثة منتخب مصر للشباب فى تونس أثناء بطولة شمال أفريقيا فى الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجارى.

ودخل منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة أمس، الاثنين، استعداداً لخوض بطولة شمال أفريقيا فى تونس، ويستمر المعسكر حتى موعد السفر إلى تونس السبت المقبل.

وعقد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، اجتماعا مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض بمقر الاتحاد، للاطمئنان على استعدادات المنتخب لبطولة شمال افريقيا التى تقام فى تونس خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد جمال علام، فى كلمته للجهاز، أن مجلس إدارة الاتحاد لديه ثقة كبيرة فى هذا المنتخب لتحقيق إنجاز للكرة المصرية، لذا سيعمل المجلس على توفير كل الإمكانات لإنجاح هذا الجيل الذى يضم عناصر مميزة، مطالباً بمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين واختيار العناصر الأفضل لتمثيل منتخب مصر.

وفى المقابل، وجه وائل رياض الشكر لرئيس الاتحاد على ثقته فى الجهاز الفنى، مؤكدا أن الجهاز الفنى والإدارى والطبى سيبذل كل ما فى وسعه لتحقيق انجاز جديد للكرة المصرية.

فى السياق ذاته، اكتمل الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب قبل المشاركة فى بطولة شمال افريقيا بانضمام رامى عادل مدربا مساعدا وكريم فهمى محلل الأداء.