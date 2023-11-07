شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الليلة خطة إسقاط بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك ، بقيادة معتمد جمال، معسكراً مغلقاً اليوم، استعداداً لمباراة بيراميدز في السابعة مساء غدٍ باستاد القاهرة، فى نصف نهائى كأس مصر للموسم الماضى، حيث نجح الزمالك فى التأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب في دور الـ8 بسداسية مقابل هدف وحيد، بينما نجح بيراميدز فى التأهل للدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.

وتُعد مباراة بيراميدز أولى التحديات التى يواجهها معتمد جمال مع الفريق بعد توليه المهمة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب آخر، وإعادة تشكيل الجهاز الفنى.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر.