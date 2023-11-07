أزمة في الاهلي بسبب مركز حراسة المرمى قبل مواجهة سيراميكا

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن أزمة داخل فريق النادي الاهلي بسبب مركز حراسة المرمى، قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وقال فاروق في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن هناك حالة من الانقسام داخل الجهاز الفني بالنادي الاهلي بسبب مصطفى شوبير ومحمد الشناوي.

وأوضح، أن البعض في جهاز النادي الاهلي طالب بمشاركة مصطفى شوبير في حراسة مرمى الفريق خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

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وأشار إلى أن هناك حالة من الغضب داخل الجهاز الفني للفريق بسبب تراجع مستوى محمد الشناوي، ولذلك يتم المطالبة بمشاركة مصطفى شوبير ومنحه الفرصة الكاملة في مركز حراسة المرمى.

واختتم : ” كولر سيحسم الموقف النهائي بشأن عودة محمد الشناوي أو استمرار مصطفى شوبير في الساعات المقبلة، خاصة أنه يتحفظ على سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى”.

والجدير بالذكر أن الاهلي سيواجه نظيره سيراميكا كليوباترا، في الرابعة عصر غد الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري.