مصدر يكشف موعد انضمام صلاح والنني لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي تصفيات المونديال



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع موعد انضمام الثنائي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، ومحمد النني لاعب نادي أرسنال، لصفوف معسكر منتخب مصر الأول، استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، إن محمد صلاح سوف يصل إلى مصر مساء يوم الإثنين المقبل، على أن ينضم لمعسكر المنتخب في اليوم التالي

وأوضح المصدر أن محمد النني سيتواجد في معسكر المنتخب يوم الأحد المقبل، الموافق 12 نوفمبر الجاري من أجل المشاركة في المبارتين.

ويلتقي منتخب مصر نظيره منتخب جيبوتي يوم 16 نوفمبر، ثم سيراليون يوم 19 نوفمبر، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.