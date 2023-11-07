مدرب وفاق سطيف السابق مرشح لقيادة الأخدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قررت إدارة نادي الأخدود السعودي إلغاء عقد البرتغالي خورخي مندوسا، المدير الفني للفريق عقب النتائج الأخيرة في أولى مشاركاته بدوري المحترفين، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجزائري نور الدين بن زكري أبرز المرشحين لخلافة البرتغالي، إذ سبق له تدريب وفاق سطيف ومولودية الجزائر ونادي الوكرة القطري، فيما درب في السعودية، الفيحاء والرائد وضمك.

جددت إدارة الأخدود التعاقد مع خورخي حتى نهاية موسم 2024، عقب الصعود لدوري المحترفين، لكنه تعثر في المباريات وآخرها الهزيمة من أبها، بنتيجة 2-3 في الجولة الماضية.

يذكر أن الأخدود يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 7 نقاط.