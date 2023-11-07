هاني حتحوت: الزمالك لا يمانع في بيع أحمد فتوح للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي هاني حتحوت كواليس جلسة التحقيقات مع ثلاثي الزمالك المعاقب أحمد فتوح، مصطفى الزناري، محمد صبحي، والمعروض للبيع، وذلك عقب قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك ضد الثلاثي.

وقال "حتحوت"، خلال برنامج "الماتش"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأثنين، إن محمد صبحي ومصطفى الزناري خضعا للتحقيق داخل الزمالك، وقدم الثنائي بالاعتذار واعترفا بالخطأ الذي ارتكبوه في حق القلعة البيضاء، وأنهما لم يكن يقصدان أي إساءة لنادي الزمالك.

وأضاف أن هذا الاعتذار المصحوب بحضور التحقيق جعل الأمور أهدأ للزناري وصبحي، ومن الممكن أن يجد أمورًا أقضل حتى يناير المقبل.

وأوضح أنه على الجانب الآخر، أحمد فتوح والزمالك تبدو القصة معقدة نسبيًا، فبالرغم من وجود محاولات تهدئة تتم من العديد من الأطراف، وأبرزهم طارق السيد، إلا أن فتوح صمم على الحصول على 60 مليون جنيه تشمل أموال القديمة ومنحة التوقيع، أما الزمالك فعرض فقط 10 ملايين جنيه.

وأكد أن الأمور زادت سوءًا بين اللاعب والزمالك، وفتوح نزل صورة على انستجرام يضحك من خلالها على قرارت الزمالك، وقام بإلغاء متابعة حساب الزمالك على انستجرام.

وأشار إلى أن الزمالك ليس ممانع في بيع أحمد فتوح لأي فريق حتى لو كان النادي الأهلي.