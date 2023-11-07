محمد يوسف: أرفض انضمام أحمد فتوح للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس

قال محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن واقعة خروج أحمد فتوح من المعسكر لا تحدث من لاعب محترف، اللاعب والمدرب لديهم التزام خاص في معسكرات المباريات.

وأضاف أنه في أحد المرات كان في معسكر مع الأهلي ولم يحضر حفل تخرج ابنته وحتى الآن لا تنسى ذلك الموقف، لأن المباراة دائمًا يكون لها استعدادات خاصة، ويقوم الجهاز الفني واللاعبين بالاستعداد بشكل مختلف.

ورفض "يوسف" في تصريحات ببرنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية "اي تي سي"، مساء الاثنين، فكرة انتقال أحمد فتوح إلى صفوف الأهلي مستقبلا، مشيرًا إلى أنه يجب تدعيم القرارات التربوية التي صدرت من نادي الزمالك بعرض اللاعبين للبيع.

وأوضح أن فتوح لم يحترم نظام الزمالك وجمهور الفريق، والمفروض أن عليهم مسئولية أمام جماهير نادي الزمالك، ودائمًا الجمهور يتكبد الأموال فقط من أجل مؤازرة وتشجيع فريقه، ولذلك أنا مؤيد لقرار مجلس الزمالك بعرضهم للبيع.

وأشار إلى أن النادي الأهلي سيفكر في ضم احمد فتوح، لكن اللاعب قد يكرر ما فعله مع الزمالك مع الأهلي أيضا، لأن فتوح ارتكب موقف قد يكرره، مع أنني أحبه لأنه ظهير أيسر عصري.

وشدد على رفضه انضمام فتوح إلى الأهلي، لأن تواجده يعني عدم تدعيم القرارات التربوية الخاصة بعرضه للبيع إزاء السلوك الذي ارتكبه مع نادي الزمالك.