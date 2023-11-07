لن يباع.. عيد عبدالملك يكشف موقف الزمالك النهائي من فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عيد عبدالملك: الزمالك لن يبيع فتوح في يناير وسيتم تجميده لنهاية الموسم

كشف أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، موقف أحمد فتوح لاعب الزمالك الفترة القادمة، بعد صدور قرار بعرضه للبيع في الفترة الحالية.

وأكد "عبدالملك" في تصريحات ببرنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية "ايه تي سي"، مساء الاثنين، أن الزمالك ينوي تجميد فتوح حتى نهاية الموسم، ولن يرحل في يناير القادم خلال الانتثالات الشتوية.

وأضاف أن فتوح كان قريب من تجديد عقده مع النادي، لكن عدم حضور معسكر مباراة زد وضع اللاعب في موقف صعب.

ويرى عبد الملك أن مطالب فتوح لتجديد عقده مبالغ فيها كثيرًا، واللاعب سيخسر شارة قيادة الفريق لسنوات طويلة، وسيخسر أيضا مكانه في منتخب مصر.

وأشار إلى أن محمود شيكابالا لم يجلب بطولات كثيرة لنادي الزمالك، ولكن مواقف اللاعب دائما لمصلحة النادي، لذلك عرض فتوح للبيع قرار مثالي.

وأوضح أن اي لاعب في مصر يمكن تعويض عقارب ورحيل فتوح بكل سهولة، خصوصا في ظل عدم وجود فوارق فنية كبيرة بين اللاعبين المصريين.

وأتم: "محمد صبحي لا يوجد فارق بينه وبين أي حارس ناشئ خصوصا أنه يقدم مستوى متواضع مع الفريق، وكنت أتمنى عدم تجديد عقد صبحي من الأساس.