موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى دوري Nile والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، استعدادا لخوض مباراته أمام سيراميكا غدا، الأربعاء والتى تجمعهما باستاد المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري، قبل إعلان القائمة والدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من الاستاد حتى موعد المباراة.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى صفحة مباراة المقاولون العرب التى أقيمت مساء أمس السبت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري (دوري nile) التى فاز بها بهدفين مقابل هدف من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة أمام سيراميكا.

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا بالدوري

يواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile).