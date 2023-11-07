شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ16 ببطولة مونت كارلو لسيدات الاسكواش بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات دور الـ16 ببطولة مونت كارلو كلاسيك لسيدات الاسكواش، التى تستضيفها موناكو الفرنسية خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 20 ألف دولار.

وشهدت البطولة مشاركة 4 لاعبات من مصر وهن: نور رامي، رنا إسماعيل، هنا معتز، ومريم متولي.

في سياق متصل، أكد أليكس جوف، الرئيس التنفيذي لاتحاد الاسكواش للمحترفين، أن الاسكواش، والذي سيشارك فى دورة الألعاب الأولمبية 2028 فى لوس أنجلوس بعد أربع محاولات متتالية لم تكلل بالنجاح في المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية، يضع خططًا للاحتفاظ بمكانه فى بريزبان بأستراليا 2032.

وأضاف جوف، فى تصريحات صحفية، أنه يشعر "بثقة كبيرة" بشأن مستقبل الاسكواش على المدى الطويل فى الألعاب الأولمبية، "نحن ننظر بالفعل إلى ما يتعين علينا القيام به للبقاء في الألعاب الأولمبية، نرغب ى أن يكون البقاء أسهل من الدخول، لكننا لن نأخذ أى شيء على أنه أمر مسلم به".