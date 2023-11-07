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الامارات | طردان و5 أهداف ملغية في أغرب مباريات "البريمييرليغ" (فيديو)

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق انتصارا مثيرا على مضيفه توتنهام بنتيجة (4-1)، مساء الإثنين، ضمن الجولة 11 من .

سجل رباعية تشيلسي كول بالمر (35) ونيكولاس جاكسون (75- 94- 97)، بينما أحرز هدف توتنهام الوحيد ديان كولوسيفسكي (6).

وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد توتنهام عند 26 نقطة في المركز الثاني.

وشهد الشوط الأول إحراز 6 أهداف بينهم 4 لم يتم احتسابهم، وهدف غير محتسب تحول إلى ركلة جزاء وطرد، إلى جانب 3 تبديلات اضطرارية، مع إصابتين في دقيقتين لنفس الفريق، واحتساب 12 دقيقة وقت بدلا من الضائع.

الخسارة حرمت توتنهام من صدارة الدوري الإنجليزي، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة بفارق نقطة عن المستفيد الأكبر مانشستر سيتي حامل اللقب.

تشيلسي على الجانب الآخر رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر، محققا فوزه الأول في آخر 3 مباريات.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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