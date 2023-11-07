شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تشكيل إدارة جديدة لمباريات المنتخبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، تشكيل إدارة جديدة تحمل اسم "إدارة المباريات"، تتولى تنظيم مباريات المنتخبات الوطنية ودخول الجماهير.

وتنتظر المنتخبات الوطنية العديد من التحديات فى فترة التوقف المقبلة، وفى القلب منها منتخب مصر الذى يستعد لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، وكذلك المنتخب الأولمبي الذى يواصل استعداداته للحدث المرتقب أولمبياد باريس، أمام منتخب الشباب فيخوض دورة صعبة فى شمال أفريقيا، بينما يواصل منتخب الشاطئية تحضيراته للمونديال، ويخوض منتخب الشابات مواجهتين مصيريتين أمام الكونغو بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جيبوتي 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون 19 فى ليبريا، وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إقامة مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 فى 16 نوفمبر الجاري، فى السادسة مساء على استاد القاهرة.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه فى الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر الجاري، واللاعبون هم: محمد النني و طارق حامد و حمدي فتحي و محمد صلاح و محمود حسن تريزيجيه و أحمد حسن كوكا ومصطفي محمد و محمد شريف وعمر مرموش.

ويستعد المنتخب الأوليمبى لخوض معسكر فى فترة التوقف الدولى من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري ضمن برنامج الإعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتمسك الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، بإقامة معسكر المنتخب في نوفمبر المقبل حال فشل الاتفاق على أى مباريات ودية، ليكون معسكرا تدريبيا يقف فيه ميكالى على بعض الأخطاء والقصور في أداء المنتخب.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني على استدعاء ثلاثة محترفين لمعسكر المنتخب فى الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري، المقرر إقامته بالقاهرة استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمحترفون الثلاثة هم: عمر فايد لاعب نوفي ستار الصربي، ومصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ وبلال مظهر لاعب باناثينايكوس.

يستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا فى تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبرالجاري، بمشاركة منتخبات ليبيا والجزائر والمغرب وتونس بجانب مصر.

في حين يبدأ منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مديره الفني مصطفى لطفي، معسكره التدريبي المقبل الأحد المقبل بالإسكندرية، في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي تقام في الإمارات في شهر فبراير المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بالبطولة، وتضم منتخبات إيطاليا والإمارات وأمريكا، وكان منتخب الشاطئية قد تأهل إلى كأس العالم لأول مرة، بعد الحصول على المركز الثاني فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت فى موزمبيق.

كما انطلق معسكر منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة استعدادا لخوض مباراتين حاسمتين أمام الكونغو، في الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات.

وتلقى اتحاد الكرة المصرى إخطارا من نظيره الأفريقي بتحديد الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر الجارى موعدا لمباراتى منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة محمد كمال، أمام الكونغو فى الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.