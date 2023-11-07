شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على بيراميدز فى المواجهات المباشرة قبل لقائهما بنصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباراة نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021/2022 بين فريقى الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولى.

وكان الفريقان قد التقيا في 17 مباراة بمجمل البطولات، حقق فيها الزمالك الفوز في 10 مباريات، بينما فاز فريق بيراميدز في مواجهتين، وتعادلا في 5 مواجهات.

وفي الدورى المصرى الممتاز التقى الزمالك وبيراميدز في 15 مواجهة، حقق خلالها الفارس الأبيض الفوز في 9 لقاءات، وحقق بيراميدز الانتصار في مواجهة وحيدة، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

بينما تواجه الفريقان في مباراتين بكأس مصر حقق الزمالك الفوز في واحدة، وبيراميدز انتصر في الأخرى.

وقد سجل لاعبو الزمالك 33 هدفا في شباك فريق بيراميدز، بينما استطاع لاعبو بيراميدز تسجيل 17 هدفا.

جدير بالذكر أن آخر ثلاثة لقاءات بين الفريقين كانت قد انتهت بالتعادل؛ ففي مطلع يناير الماضى تعادل الفريقان في نصف نهائي كأس مصر النسخة الماضية بنتيجة 1-1، ونجح فريق بيراميدز في خطف المباراة بركلات الترجيح وملاقاة الأهلى في النهائي الذى حقق الفوز بنتيجة 2-1، وفى مارس المنقضى تعادل الفريقان سلبيا في لقاء الدور الثانى من الموسم الماضى، وفى لقاء مطلع النسخة الجارية من الدورى المصرى الممتاز تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما.