شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يستعيد المصابين فى فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل الجهاز الفني لفريق الداخلية فترة توقف الدوري لاستعادة الرباعي المصاب "محمد نجيب وعبد العزيز السيد وعلي الزاهدي والتونسي أشرف العفلي"، للتعافي من الإصابات التى لحقت بهم خلال الفترة الأخيرة.

في سياق جديد، يعقد هاني عبد الباقي، المدرب العام للداخلية والقائم بأعمال المدير الفني، جلسة مع اللواء عثمان الدسوقي مدير الكرة بالنادي خلال الساعات المقبلة، لمناقشة خطة التحضير للمرحلة المقبلة والمباريات الودية التي ينوي الفريق خوضها في فترة توقف الدوري.

ولم يحسم مسئولو الداخلية ملف المدير الفني الجديد حتى الآن، ليخلف ميمي عبد الرازق في تدريب الفريق، بعدما أسند المهمة للثنائي هاني عبد الباقي ومحمد زيكا لتولي المسئولية بشكل مؤقت على أن يتم حسم ملف المدرب الجديد خلال فترة التوقف الحالية.