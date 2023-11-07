شبانة: أحمد فتوح كان قريبًا من تجديد عقده لكن حدث أمرًا ما منع ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

علق الإعلامي محمد شبانة، على سخرية أحمد فتوح لاعب الزمالك من قرارات مجلس الإدارة، قائلًا: "الصورة اللي نشرها فتوح على حسابه في انستجرام غير مقبولة تمامًا".

وقال "شبانة"، عبر برنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع عبر فضائية "اي تي سي"، اليوم الإثنين، إن إذا كان يريد فتوح توضيح وجهة نظره والدفاع عن نفسه، عليه توضيح ذلك ويحضر التحقيقات، لكنه سخريته عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي من قرار للمجلس أمر غير مقبول تمامًا.

وأضاف، أنه من حق فتوح أن يكشف الحقائق كاملة، لأن العلاقات متوترة بين اللاعب والمجلس السابق والمجلس الجديد، لكن الأزمة بدأت منذ فترة طويلة خلال وجود المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.

وأشار إلى أن فتوح يمتلك عروضا من مصر وخارجها، ولديه فرص كبيرة وهو لازال صغير في السن وقد يواصل مشواره لمدة 10 سنوات قادمة، ولكن هناك ثوابت أيضا في الأندية الكبيرة لا تقبل المساس بها.

وأشار إلى أن تصريحات محمد يحيى وكيل فتوح، تؤكد أن اللاعب كان قريبًا من تجديد عقده وكانت الأمور قبل أسبوع تقترب من الحسم، لكن حدث صدام أنهى كل شئ.



وأصدر الزمالك قرار بإيقاف الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وتحويلهم للتحقيق وعرضهم للبيع، بعد ترك معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري والتي خسرها الزمالك بهدفين لهدف.

وتغيب أحمد فتوح عن حضور جلسة التحقيق في مقر الزمالك، بينما حضر الثنائي صبحي والزناري.