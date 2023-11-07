شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يحذر لاعبى الزمالك من خطورة ثلاثى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر معتمد جمال، المدرب العام الجديد لفريق الزمالك والقائم بأعمال المدير الفنى، لاعبى الزمالك من خطورة لاعبى بيراميدز، خاصة رمضان صبحى، وعبد الله السعيد، بالإضافة إلى ماييلى، خلال المباراة التى تجمع الفريقين غدا الأربعاء فى نصف نهائى كأس مصر.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز فى السابعة مساء غد الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.

وطلب معتمد جمال من لاعبى فريقه تجنبهم الأهداف المبكرة فى الشباك البيضاء، خاصة أن أي هدف يدخل فى الدقائق الأولى من المباراة سيربك الحسابات ويضعهم تحت ضغط طوال شوطى المباراة.

وشهدت الساعات الماضية إعلان مسئولى نادى الزمالك تولى معتمد جمال منصب المدرب العام لفريق الزمالك، بعد رحيل أوسوريو، ومعه مدحت عبد الهادى.