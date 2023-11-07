شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يخوض معسكرا مغلقا لمدة 10 أيام خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني للاتحاد السكندري على خوض معسكر مغلق بإحدى المدن الساحلية لمدة 10 أيام، خلال فترة توقف الدوري الحالية فى شهر نوفمبر، لظروف خوض منتخب مصر مباراتيه مع جيبوتي وسيراليون فى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ولم يحدد الجهاز الفني لزعيم الثغر المكان الذى سيخوض خلاله معسكره المغلق، وإن كان الأقرب هى مدينة الإسماعيلية، حيث سيعمل خلاله طارق العشري على تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة والبدلاء، من أجل الاستعانة بهم في المباريات القادمة، وكذلك الحفاظ على حساسية المباريات عند المجموعة الأساسية.

وحصل فريق الاتحاد السكندري على راحة سلبية لمدة 4 أيام، منذ السبت الماضي عقب الانتهاء من مواجهة سموحة فى الجولة السادسة من عمر الدوري، بسبب توقف الدوري خلال شهر نوفمبر الجارى.

ويستأنف زعيم الثغر تدريباته الجماعية غدا، الأربعاء، ضمن التحضير لعودة منافسات بطولة الدوري المصري بعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي.