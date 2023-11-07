شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر استمرار كريم الدبيس فى الجبهة اليسرى للأهلى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى استمرار كريم الدبيس فى قيادة الجبهة اليسرى للفريق الأحمر فى مباراته أمام سيراميكا غدا، الأربعاء، والمؤجلة من الأسبوع الثاني من عمر مسابقة الدوري، فى ظل شكوى على معلول من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي معلول لاعب الفريق يعاني من ألم فى العضلة الخلفية اليمنى، ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد فرصه فى التواجد مع الفريق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني خلال مباراة سيراميكا فى الدوري.

واكتفى معلول بتنفيذ الجلسات العلاجية خلال مران فريقه الأحد الماضي تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي، قبل الحصول على راحة سلبية أمس الاثنين.