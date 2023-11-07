شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر استمرار كريم الدبيس فى الجبهة اليسرى للأهلى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي معلول لاعب الفريق يعاني من ألم فى العضلة الخلفية اليمنى، ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد فرصه فى التواجد مع الفريق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني خلال مباراة سيراميكا فى الدوري.
واكتفى معلول بتنفيذ الجلسات العلاجية خلال مران فريقه الأحد الماضي تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي، قبل الحصول على راحة سلبية أمس الاثنين.
ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر غدٍ الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile).
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز