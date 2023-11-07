شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات قوية فى ختام الجولة الـ7 بدورى المحترفين الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم مباريات الجولة السابعة بدورى القسم الثانى أ بإقامة 4 مواجهات غاية فى القوة والندية، حيث يستضيف غزل المحلة على ملعبه نظيره القناة في مواجهة على صدارة المجموعة، ويسعى الفريقان لحصد نقاط المباراة في ظل المنافسة المحتدمة على الوصول للمركزين الأول والثانى والمؤهلان للدورى الممتاز مباشرة أو الثالث على أقل تقدير الذى يصل بصاحبه للمشاركة في دورة رباعية يصعد فيها صاحب المركز الأول للدورى أيضا .

ويدخل غزل المحلة المباراة في المركز الرابع برصيد 11 نقطة وفشل الفريق في أخر جولتين حيث تعادل الأسبوع قبل الماضى علي ملعبه مع مكادى سلبيا ، بينما خسر الأسبوع الماضى امام أسوان بثنائية نظيفة ، بينما استطاع القناة مع سامر عبد الرحمن الدخول ضمن الأندية المنافسة بعد تحقيق الفوز تلو الاخر في المواجهات الأخيرة وهو ما جعله في المركز الثالث برصيد 11 نقطة أيضا .

كما يستضيف بتروجت صاحب المركز الثانى برصيد 12 نقطة نظيره طنطا صاحب المركز الـ9 برصيد 8 نقاط في مواجهة صعبة ، فأصحاب الأرض خسروا الأسبوع الماضى أمام راية بهدف مقابل للاشئ ، بينما استطاع أبناء السيد البدوى تحقيق الفوز على بروكسى برباعية نظيفة وهو ما رفع من معنويات الفريق وطالبت الجماهير اللاعبين بالعودة لأجواء المنافسة من جديد عن طريق الفوز على الفريق البترولى .

وفى لقاء التعبير عن الذات يستضيف النجوم صاحب المركز الـ17 برصيد 5 نقاط نظيره راية صاحب المركز الـ10 برصيد 8 نقاط في لقاء يبحث فيه الضيوف عن مواصلة الإنتصارات للدخول ضمن الأندية العشرة المنافسة على الصعود .

وتختتم مواجهات اليوم حيث يستضيف بروكسى على ملعبه نظيره وادى دجلة في مواجهة يسعى فيها أصحاب الأرض للتعبير عن أنفسهم بعد خسارتهم الأخيرة أمام طنطا برباعية بعدما تجمد رصيد الفريق عند 8 نقاط في المركز الـ11 ، بينما يدخل المنافس المباراة في المركز الـ5 برصيد 10 نقاط .