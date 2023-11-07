شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ16 ببطولة كأس ماليزيا للاسكواش اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات دور الـ16 ببطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشهدت البطولة مشاركة 15 لاعباً مصرياً بواقع:

6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: سيف الشناوي، إبراهيم القباني، علي حسين، ياسين الشافعي، كريم عبد الجواد، ومصطفى عسل.

و9 لاعبات في منافسات السيدات وهن: ناردين جرس، ملك خفاجي، كنزي أيمن، منه حامد، فريدة محمد، سنا إبراهيم، نادين شاهين، أمينة عرفي، ونور الطيب.

في سياق متصل، أكد أليكس جوف، الرئيس التنفيذي لاتحاد الاسكواش للمحترفين، أن الاسكواش، والذي سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية 2028 فى لوس أنجلوس بعد أربع محاولات متتالية لم تكلل بالنجاح في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، يضع خططًا للاحتفاظ بمكانه فى بريزبان بأستراليا 2032.

وأضاف جوف، فى تصريحات صحفية، أنه يشعر "بثقة كبيرة" بشأن مستقبل الاسكواش على المدى الطويل فى الألعاب الأولمبية، "نحن ننظر بالفعل إلى ما يتعين علينا القيام به للبقاء في الألعاب الأولمبية، نرغب ى أن يكون البقاء أسهل من الدخول، لكننا لن نأخذ أى شيء على أنه أمر مسلم به".