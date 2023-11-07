شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يعيد تقييم لاعبى المصرى لوضع قائمة الراحلين فى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع علي ماهر، المدير الفنى للنادي المصري ، لاعبي فريقه تحت التقييم، خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحديد الأسماء التي ستستمر مع الفريق، والتي يمكن أن تخرج فى موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل، سواء للبيع أو الإعارة، وذلك بعيداً عن الركائز الأساسية للفريق.

وتمسك مسؤولو النادي المصري باستمرار علي ماهر على رأس القيادة الفنية للفريق، رغم آخر هزيمتين أمام بيراميدز ثم البنك الأهلي، حرصاً على الاستقرار الفني للفريق.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى .

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر، ومن المقرر أن يلتقي النادي المصري بنظيره إنبي في الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.