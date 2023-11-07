شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى تفاصيل معاناة واين روني أيام مجده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف أسطورة إنجلترا ومانشستر يونايتد واين روني، مدرب برمنجهام سيتي درجة أولى حالياً، في حوار مع أسطورة الرجبي روب بورو عن تفاصيل إدمانه على الكحول للتغلب على مشاعر الإحباط التي كانت تنتابه في قمة مجده.

وقال روني: «كانت أمامي تحديات مختلفة في الملعب وخارجه وكنت أتخلص منها عبر شرب الخمر. عندما كنت في مطلع العشرينات كنت أبقى في المنزل يومين كاملين وأشرب حتى يغمى علي. لم أرغب أن أكون مع الناس لأنني أحياناً أشعر بالخجل من خذلاني لهم. لم أعرف سبيلاً آخر للتغلب على مشاعر الإحباط لذا اخترت الكحول مساعداً».

وتابع روني: «كان هناك أشخاص حولي يمكنني التحدث إليهم لكنني حاولت التعامل مع مشاكلي بنفسي، عندما تفعل هذا ولا تطلب مساعدة وإرشاداً من الآخرين يمكن فعلاً أن تجد نفسك في الحضيض وقد كنت هناك بضع سنوات. الحمد لله لم أعد الآن أخشى الخروج والتحدث للناس عن بعض المشاكل التي ربما تطرأ أمامي».

يعرف روني أسطورة الرجبي منذ 2012 ويشجع فريقه ليدز رينوز ويقول: «أعجبت برياضة الرجبي فعلاً بسن الـ17 أو الـ18 وأتذكر أني اخترت تشجيع رينوز، رغم عداء مانشستر يونايتد لليدز، في النهائي كان على ملعب أولد ترافورد، لأن الخصم فارينغتون من ويجان ليفربوليون متنكرين».

وعن أسوأ زميل له أجاب روني:«دارين فليتشر وهناك غيره أكثر مما تتصور. في الملعب كان أقوى زملائي ناني، كان اللعب معه مزعجاً».

وعما إذا كان روني يحن للعب أجاب: «تتمنى دائماً أن تكون في الملعب لكن أعتقد أن وزني زاد لذا لن أكون سريعاً. أحب مهنة التدريب وأحب اختبار معلوماتي وخبرتي من اللعب على أعلى مستوى طوال 20 عاماً. التدريب هو أفضل شيء إن لم تستطع لعب الكرة».