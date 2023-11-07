شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة نجم ليفربول تمهد لإطلاق سراح والده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

سيطلق سراح والد نجم ليفربول الكولومبي لويس دياز في الساعات القليلة القادمة بعد تأكيد قادة الجيش انسحاب القوات المسلحة التي خرجت للبحث عنه.

وكانت جبهة التحرير الكولومبية المعارضة التي خطفت والد اللاعب أكدت رغبتها في تسليم والد اللاعب منذ 2 نوفمبر لكن التواجد الكثيف للقوات المسلحة شكل عائقاً أمام تسليمه.

وجاءت ردة فعل الجيش بعد رسالة نجم ليفربول المؤثرة عبر «السوشيال ميديا» والتي قال فيها بعد تسجيله هدف التعادل أمام لوتون تاون من الدكة: «هذا ليس لويس دياز اللاعب الذي يتحدث معكم بل ابن لويس ماني دياز. ماني، والدي رجل عائلة مكافح وهو عمود الأسرة وتعرض للاختطاف. أطلب من جبهة التحرير إطلاق سراح والدي وأطلب من المنظمات الدولية التعاون لإطلاق سراحه. كل لحظة تمر يزيد الألم، والدتي وأشقائي وأنا نشعر باليأس والحزن ولا توجد كلمات تصف ما نشعر به. هذه المعاناة ستنتهي فقط عندما يعود للمنزل. أتوسل إليكم، حرروه فوراً واحترموا نزاهته وأنهوا هذا الانتظار المؤلم بأسرع وقت ممكن. باسم الحب والتعاطف، نطلب منكم مراجعة أفعالكم والسماح لنا بإعادته. أشكر الكولومبيين والمجتمع الدولي للدعم الذي قدموه وشكراً لجميع التظاهرات في هذا الوقت الصعب الذي تجد الكثير من العائلات نفسها فيه في بلادي».