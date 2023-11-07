شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة المستوى الثالث لمدربي ومدربات الشراع الحديث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث للمرة الأولى على مستوى المنطقة العربية والخليج دورة المستوى الثالث للمدربين والمدربات في رياضة الشراع الحديث تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية ضمن برنامج التضامن الأولمبي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وبدأت أعمال دورة المستوى الثالث لمدربي ومدربات رياضة الشراع الحديث بمشاركة 15 دراساً من نخبة أبطال وبطلات هذه الرياضة من الجنسين، حيث من المنتظر أن تستمر يومياً حتى نهار يوم الجمعة المقبل موعد ختام الدراسات وتوزيع الشهادات على المشاركين.

وأكد مجلس إدارة الامارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، أن تنظيم الدورة يأتي في إطار خطط مجلس الإدارة للدورة الأولمبية 2020-2024 من أجل توسيع المشاركة المجتمعية وزيادة رقعة انتشار الرياضات البحرية الشراعية الحديثة، والاستثمار في العنصر المواطن من الجنسين وتأهيل الكوادر الوطنية وتحفيزها للإبداع في هذا المجال.

ووجه محمد عبد الله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الشكر الجزيل إلى اللجنة الأولمبية الوطنية على دعمها المتواصل واهتمامها المستمر بتطوير الكوادر الوطنية من خلال إتاحة الفرص العلمية عبر البرامج والدورات المتخصصة والتي من شأنها خلق قاعدة متمرسة من الكوادر التدريبية المتميزة القادرة على إحداث الفارق في المستقبل

وكشف العبيدلي أن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث سعيد بهذه الفرصة الذهبية في تأهيل كوادره ومنحهم درجات جديدة في المستويات العملية الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية، مستقبلاً خاصة وأن الاتحاد حرص على إشراك الأندية بترشيح عناصرها من الجنسين لحضور هذه الدورة رفيعة المستوى.

وقال الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث أن اهتمام مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان منصب على عدة جوانب أهمها جذب شرائح المجتمع لممارسة الرياضات البحرية الحديثة واكتشاف المواهب وتأهيل الكوادر الوطنية على كافة الأصعدة في الجانبين الإداري والفني.

وحرص محمد عبد الله العبيدلي على توجيه الشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية ونادي أبوظبي للرياضات البحرية على استضافته الفعاليات الخاصة بالدراسات النظرية والعملية والتطبيقات المختلفة، متمنياً التوفيق لكوكبة المشاركين.