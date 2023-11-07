شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو إشبيلية يسرقون طائرة تجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

سادت الفوضى في مطار إسباني، بعدما استقل لاعبو فريق إشبيلية الإسباني طائرة تجارية مساء السبت، بعد التعادل 1-1 مع سلتا فيغو تاركين المسافرين الذين حجزوا للسفر عبر هذه الطائرة في وضع صعب بالمطار.

وفي التفاصيل، تم إبلاغ الـ80 مسافراً الذين كانوا يستعدون لركوب الطائرة بأنه حدث تأخير في موعد الإقلاع، ثم أعلن تأجيل الطيران نهائياً وبعدها شاهد المسافرون لاعبي إشبيلية والطاقم الـ56 وهم متوجهين إلى الطائرة نفسها كي تقلهم من شمال البلاد إلى جنوبها بعد انتهاء المباراة أمام مضيفهم سلتا فيغو.

وكشف التقرير عن تعرض طائرة الفريق لعطل فني لذا قررت شركة خطوط Air Nostrum وضعهم على طائرة أخرى على حساب الناس العاديين.

ولم تقدم شركة الخطوط ترتيباً آخر للمسافرين المتضررين وأبلغتهم فقط بأنها ستعوضهم مالياً، وعلق أحد المسافرين عبر مواقع التواصل:«ما زلنا في المطار ولم يتكلم أحد عن سرقة طائرتنا من قبل إشبيلية».

وأصدرت شركة الخطوط الجوية بياناً لاحقاً جاء فيه:«نعتذر بشدة عن معاناة المسافرين على الرحلة من فيغو لمدريد والسبب الوحيد هو خطأ مؤسف من قبل الشركة فقط. سنتصل بكم الأسبوع المقبل للتعويض عن الضرر الذي لحق بكم».

ويتوجب على لاعبي إشبيلية والطاقم ركوب طائرة أخرى الثلاثاء، للسفر ومواجهة أرسنال الأربعاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا. ويخشى المشجعون أن تتسبب فوضى المطارات في تفويت الرحلة، كما حصل مع فريق لاس بالماس عندما فوت رحلة الطيران قبل مباراة مهمة خارج قواعده.