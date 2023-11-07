شكرا لقرائتكم خبر عن الأسطورة أوليفر كان مدرب حراس «أونلاين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

عثر أسطورة بايرن ميونيخ الألماني أوليفر كان، على وظيفة تناسبه بعد أشهر من إقالته من منصب المدير التنفيذي للعملاق البافاري.

وقرر الحارس السابق أن يكون مدرب حراس أونلاين، واتفق مع الممثل هاينر لاوترباخ (70 عاماً) وزوجته فكتوريا (51 عاماً) مؤسسا منصة «Meet your Master»( التق باستاذك) التي تعرف المتابعين على طرق النجاح في مختلف جوانب الحياة عبر أشرطة فيديو يتم تسجيلها مسبقاً مع خبراء بالمهنة.

ومن بين العاملين في المجال الرياضي بالمنصة طبيب بايرن ميونيخ السابق هانز فيليم مولر ولفهارت (81 عاماً) وبطلة القفز الطويل الأولمبية ماليكا ميهامبو (29 عاماً) كما ينتظر مؤسسا المنصة مشاركة مدرب ليفربول يورغن كلوب بمحاضرات مستقبلاً.