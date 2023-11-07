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موقف الزمالك من انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي.. مفاجأة مدوية

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أحمد فتوح - الزمالك

أحمد فتوح - الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن مفاجأة مدوية بخصوص موقف نادي الزمالك من انتقال لاعبه أحمد فتوح إلى صفوف النادي الاهلي.

وارتبط بشدة أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك بالانتقال إلى جدران النادي الأهلي خاصًة بعد قرار إدارة القلعة البيضاء بعرضه إلى البيع نظير لما بدر منه قبل مواجهة بيراميدز.

وينتهي عقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادِ يرغب في الانضمام إليه بدايًة من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء” الزمالك موافق على رحيل أحمد فتوح إلى الأهلي ولايوجد مشكلة داخل الفريق على رحيل اللاعب للقلعة الحمراء”.

وتابع شوبير حديثه” الزمالك ولا فارق معاه أحمد فتوح يروح النادي الأهلي، اللاعب قصته انتهت داخل النادي والجماهير البيضاء مش طايقاه ولا يوجد تقصيره تجاه نجم الأبيض”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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