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كولر يضع اللمسات النهائية على خطة الأهلي لمواجهة سيراميكا

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محمد اسماعيل - القاهرة - يختتم الفريق الأول للنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة الممتاز غدا.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الرابعة عصر غدا الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، في المباراة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الفريق، قبل اختيار القائمة النهائية والدخول في معسكرا مغلقا.

وكان النادي الأهلي حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المقاولون.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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