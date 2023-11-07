شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يدرس ضم زيكو وأوفا لقائمة منتخب مصر لمباراتى جيبوتى وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مصطفى زيكو لاعب زد وأحمد أمين أوفا مهاجم إنبى حسابات البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قبل إعلان قائمة الفراعنة لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات كأس العالم.

وارتفعت أسهم أوفا بشكل كبير للانضمام للمنتخب على حساب مروان حمدى مهاجم المصرى بعد استقرار فيتوريا على استبعاده.

ويخوض منتخب مصر معسكرا مغلقا فى الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر الجارى، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 يومى 16 و19 نوفمبر.

ويعقد البرتغالي روي فيتوريا مؤتمراً صحفياً مطلع الأسبوع المقبل للكشف عن قائمة المنتخب التي يدخل بها معسكره المقبل، المقرر انطلاقه يوم 13 الشهر الجاري لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في ضربة البداية من تصفيات كأس العالم.

ويسعى منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لتحقيق حلم التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه، خاصة بعد النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للتأهل لنهائيات كأس العالم في نسختها المقبلة وتخصيصه 9 مقاعد في النسخة المقبلة للقارة الأفريقية، وهو ما يعزز فرص منتخب مصر في التأهل للمونديال في النسخة المقبلة 2026.

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه فى الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، وتتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.