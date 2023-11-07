شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم ملف المدرب الجديد بعد لقاء بيراميدز فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مفاوضاته مع مدير فنى أجنبى للتعاقد معه خلفا للكولومبى أوسوريو، الذى تمت إقالته لسوء نتائج الفريق الفترة الأخيرة، حيث تم توجيه الشكر له والاستعانة بمعتمد جمال لحين التعاقد مع مدرب آخر.

ويسعى الزمالك لحسم ملف المدير الفني الجديد لخلافة أوسوريو، واستغلال فترة التوقف الدولى للاستقرار على المدرب الذى يقود الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المقررحسم ملف المدرب الجديد بعد لقاء بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر المقرر له غدا الأربعاء.

وكان مجلس الزمالك قرر توجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده ومدحت عبد الهادي، مع تعيين معتمد جمال "مدربا عاما" وقائما بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.