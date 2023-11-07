شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود 4 لاعبين بعد نهاية توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود لاعبيه المصابين بعد نهاية فترة توقف الدوري، فمن المقرر أن يعود التنزانى حميد ماو وأحمد الشيخ ومحمد حمدى زكى ومصطفى الخواجة للفريق بداية من مواجهة الجونة المقبلة.

وغاب حميدو ماو ومحمد حمدى زكى عن مباريات الطلائع الأخيرة بعدما أثبتت الأشعة تعرضهما للإصابة بشد فى العضلة الأمامية، فيما عانى أحمد الشيخ من الإصابة بالتهاب في عضلات البطن، بينما أجرى مصطفى الخواجة جراحة فى البطن.

ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الخميس 30 نوفمبر الجاري باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 5.

وحقق طلائع الجيش الفوز على سيراميكا الجولة الماضية ثم الإسماعيلي فى الجولة السادسة من الدوري.

على صعيد مختلف، منح عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 4 أيام عقب الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجمعة المقبل استعداداً لمواجهة الجونة.

ويعقد بسيونى اجتماعاً مع جهازه المعاون لتحديد برنامج اعداد الطلائع خلال فترة توقف الدوري من أجل تحديد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق.

في سياق آخر، أشاد عبد الحميد بسيوني المدير الفني للطلائع بالروح القتالية للاعبيه وإصرارهم حسم نتيجة لقائهم أمام الإسماعيلي لمصلحتهم في الوقت بدل الضائع.

وقال، إن أعضاء فريق الطلائع انتفضوا لأنفسهم في مواجهة نظرائهم الإسماعيلي بعد تلقيهم الهدف الأول لأصحاب الأرض في شباكهم واستغلوا الفرص التي لاحت لهم وسجلوا منها 3 أهداف على مار شوطي المباراة.

وأضاف أن إلى أن التغييرات التي أجراها في الشوط الثاني أوجدت تحول في الأداء من الدفاع للهجوم للاعبيه خاصة في الأوقات الأخيرة من عمر اللقاء الأفضل لفريقنا منذ بداية الموسم.

وأشار المدير الفني للطلائع إلى أن هناك غيابات كثيرة في صفوف فريقه بسبب الإصابة لكن البدلاء أدوا الدور المطلوب منهم على أكمل وجه داخل المستطيل الأخضر.

وأوضح أن جماهير الإسماعيلي لا بد أن تصبر علي فريقها الذي يمتلك وجوه صاعدة لا بأس بها يجب دعمهم ومساندتهم للوقوف على تطور مستواهم العام بدنيا وفنيا للأفضل.

وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الاهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلي في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين بالجولة الأخيرة.