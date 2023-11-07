شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعود للحرس القديم أمام سيراميكا والدبيس أساسياً رغم جاهزية معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن مفاجآت واردة فى تشكيل النادى الأهلى المتوقع لمباراة سيراميكا فى الجولة الثانية والمؤجلة من عمر مسابقة دورى Nile، والتى تجمع الفريقين غداً الأربعاء.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير، عبر إذاعة أون سبورت إف إم: المدرب عايز يدى فرص وعنده لاعبين أساسيين البعض بدأ يتحدث عن كريستو وحصوله على فرصة.

وشدد شوبير على أن على معلول سليم بنسبة مائة فى المائة ويمكن أن يشارك اليوم فى التدريبات، وحتى الآن لم يقرر كولر قائمة المباراة.

وأكمل: أتوقع الأهلى يعود للحرس القديم بشكل كبير خاصة أن مباراة سيراميكا منعطف فى الأسبوع الرابع وكولر يريد أن يتفوق بفارق النقاط من البداية، وكريم الدبيس غالباً هيبدأ لظروف إصابة على معلول وممكن يلعب كريستو وكوكا ومفاجآت كولر واردة.