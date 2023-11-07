شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ مفاوضات "الحسم" مع فيوتشر فى صفقة عمر كمال عبد الواحد والان مع تفاصيل الخبر
وبدأ مسئولو النادي الأهلي اتخاذ خطوات رسمية فى ملف التعاقد مع عمر كمال، بعد الحصول على الضوء الأخضر من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للتعاقد مع نجم فيوتشر، باعتباره من أبرز اللاعبين على الساحة الكروية فى الوقت الحالي، وقادر على تقديم الإضافة فى أكثر من مركز سواء الجناحين أو الظهير الأيمن، وكذلك مركز صانع الألعاب.
ويرغب مسئولو النادي الأهلي فى التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لتقديم الإضافة للفريق الأحمر، بعدما شهدت بداية الموسم الحالى تذبذب مستوى بعض اللاعبين، وأظهرت المباريات الأخيرة حاجة الأهلي لدماء جديدة فى الخط الأمامي من أجل تخفيف الضغط على اللاعبين الأساسيين مثل بيرسي تاو وحسين الشحات، بخلاف إصابة رضا سليم، وعدم ظهور الثنائي طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر بالمستوى المأمول حتى الآن.
ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر غد، الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile).
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