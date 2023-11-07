جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 -11 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد لكم بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 7 -11 والقنوات الناقلة لها، حيث يشهد دوري أبطال أوروبا إقامة عدة مواجهات قوية وكذلك مباراتين للفريق السعودية في دوري أبطال آسيا نرصدها لكم في السطور التالية:

دوري أبطال أوروبا :

برشلونة ضد شاختار ..

يحل فريق برشلونة ضيفًا على شاختار في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب فولكسبارك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت أبو ظبي وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

نيوكاسل ضد بوروسيا دورتموند ..

ستنطلق المباراة الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سيغنال ايدونا بارك، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

أتلتيكو مدريد ضد سيلتك ..

الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق محمد بركات.

مانشستر سيتي ضد يونج بويز ..

الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب إستاد الاتحاد، عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ميلان ضد باريس سان جيرمان ..

الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق جواد بدة.

دوري أبطال آسيا ..

الفيحاء ضد العين ..

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق مشاري القرني.

النصر ضد الدحيل ..

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدخيل، عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق فهد العتيبي.