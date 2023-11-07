موعد و توقيت مباراة النصر والدحيل اليوم في دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية إلى ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل من أجل متابعة مباراة النصر والدحيل المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

يدخل فريق النصر السعودي المباراة تحت قيادة المدير الفني لويس كاسترو رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل حسم بطاقة التأهل مبكرًا إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا.

ويفقد فريق النصر خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم يغادر مع البعثة إلى قطر، بقرار من المدير الفني لويس كاسترو الذي قرر منحه الراحة خوفًا لتعرضه للإجهاد في ظل ضغط المباريات.

على الجانب الأخر يخوض فريق الدحيل المباراة باحثًا عن أول انتصاراته في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث خاض 3 مباريات تعادل في واحدة وتعرض للهزيمة في مباراتين.

ويتربع فريق النصر على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن بيرسبوليس الوصيف، ويأتي الدحيل في المركز الثالث بنقطة واستقلال دوشنبة رابعًا بنقطة أيضًا.

موعد مباراة النصر والدحيل والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الدحيل في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق فهد العتيبي.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز النصر بنتيجة 4-3 في مواجهة ماراثونية مثيرة جمعت بينهما على ملعب الأول بارك معقبل الفريق السعودي في الرياض، بالجولة الثالثة من دور المجموعات.