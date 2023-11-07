تشكيل مانشستر سيتي المتوقع اليوم أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا لاستضافة نظيره يونج بويز السويسري، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد بإنجلترا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة السابعة لدور المجموعات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحاديةعشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز

ستكون مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز اليوم في دوري أبطال أوروبا منقولة شاشة قناة BeIN Sports 2 HD، بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويسعى مانشستر سيتي لحسم التأهل رسميا اليوم بتحقيق رابع انتصاراته في المجموعة وتواجده على صدارة الترتيب، لمواصلة رحلة دفاعه عن لقبه، وكذلك رفع الضغط عن لاعبيه في آخر جولتين بالبطولة وزيادة التركيز في منافسات الدوري الإنجليزي.

بينما يرغب يونج بويز السويسري في الخروج بنتيجة إيجابية خارج الديار من أجل تثبيت أقدامه في المركز المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي، خاصة بعدما تقلصت فرصه في التأهل كوصيف للمجموعة بسبب اتساع فارق النقاط بينه وبين الوصيف ريد بول لايبزيج.

وفي نفس الجولة يدخل لايبزيج مباراة اليوم راغبًا في تحقيق الفوز على أمل حسم التأهل لدور الـ16 كوصيف للمجموعة، فيما يرغب فريق النجم الأحمر في تحقيق أول انتصار له للصعود للمركز الثالث بالمجموعة والمنافسة على التأهل للدوري الأوروبي.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، وخلفه ريد بول لايبزيج بـ6 نقاط ويونج بويز في المركز الثالث وخلفه النجم الأحمر بنقطة لكل منهما على الترتيب.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام يونج بويز

حراسة المرمي: إيدرسون.

الدفاع: ووكر، أكانجي، جفارديول، آكي.

الوسط: رودريجو، كوفاسيتش، فودين.

الهجوم: بالمر، جريليش، هالاند.

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