وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الكونغ فو استعدادات المنتخب الوطني لبطولة العالم بأمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الكابتن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو،

استعدادات المنتخب الوطني لبطولة العالم للكونغ فو بأمريكا، وذلك صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة أن مصر تملك عدد كبير من الصروح الرياضية المتميزة والمتطورة، مما انعكس بشكل كبير علي ثقة الاتحادات الدولية بمختلف الألعاب على إسناد كبرى البطولات إلى مصر، نظرا للخبرات الكبيرة والثقة الكبيرة بمصر من قبل الاتحادات الدولية.

أشاد "صبحي" بالدور الذي يلعبة الاتحاد المصري لنشر اللعبة وزيادة قاعدة الممارسين لها، مشيراً إلى مساندة الاتحاد فى إعداد الأبطال الرياضيين والمشاركة فى المعسكرات والبطولات الدولية.

ومن جانبه، قدم الكابتن شريف مصطفى الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على متابعته المستمره ودعمه للإتحاد، وسعيه لتوفير كافة الامكانات في سبيل نشر اللعبة، ومساندته للإتحاد لتنفيذ برامجه التدريبية ومعسكرات التدريب.