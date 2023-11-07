موعد مباراة برشلونة وشاختار اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق شاختار دونيتسك الأوكراني لاستقبال ضيفه فريق برشلونة الإسباني في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب فولكسبارك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض فريق برشلونة المباراة بقيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة، من أجل حسم بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور التالي من البطولة.

على الجانب الأخر يبحث فريق شاختار دونيتسك عن الفوز في لقاء اليوم أمام العملاق الكتالوني من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على احدى بطاقتي التأهل بالمجموعة للدور التالي.

موعد مباراة برشلونة وشاختار والقناة الناقلة :

ستنطلق مباراة برشلونة ضد شاختار في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت مكة المكرمة، 9:45 مساءً بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

ونجح العملاق الكتالوني في تحقيق العلامة الكاملة خلال الجولات الثلاثة السابقة بالفوز فيهم جميعا والتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة بـ9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن فريق بورتو الوصيف.

وفي حال نجحت كتيبة الفريق الكتالوني بالفوز في مباراة اليوم سيحسم بطاقة تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من دوري الأبطال بصرف النظر عن نتائج الجولات المقبلة أو نتائج الفرق الأخرى بالمجموعة.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز برشلونة بهدفين دون رد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، والتي أقيمت في الجولة الثالثة، ويأمل فريق شاختار رد اعتباره بلقاء اليوم متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور.