تشكيل برشلونة المتوقع أمام شاختار .. ليفاندوفسكي في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني تشافي هيرنانديز على تشكيل فريق برشلونة الأساسي الذي سيدفع به في مباراة اليوم ضد شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

يستعد برشلونة لمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب فولكسبارك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح العملاق الكتالوني في تحقيق العلامة الكاملة خلال الجولات الثلاثة السابقة بالفوز فيهم جميعا والتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة بـ9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن فريق بورتو الوصيف.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام شاختار

حارس المرمى: تير شتيجن

الدفاع: بالدي - إينيجو مارتينيز - جول كوندي - رونالد أراوخو

الوسط: أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - جافي

الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس

موعد مباراة برشلونة وشاختار والقناة الناقلة :

ستنطلق مباراة برشلونة ضد شاختار في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت مكة المكرمة، 9:45 مساءً بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز برشلونة بهدفين دون رد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، والتي أقيمت في الجولة الثالثة، ويأمل فريق شاختار رد اعتباره بلقاء اليوم متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور.