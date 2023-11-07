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ستيفانو بيولي يعلن قائمة ميلان لموقعة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إي سي ميلان ، قئمة الروسونيري لموقعة باريس سان جيرمان المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سان سيرو في دور المجموعات من .

وعاد إلى صفوف ميلان 3 لاعبين بعد تعافيهم من الإصابة، حيث عاد كريستيان بوليسيتش وتشوكويزي وثيو هيرنانديز، لكن سيغيب عن الروسوينيري كالولو وبيليجرينو، وسيمون كاير.
 

جاءت قائمة ميلان لمباراة باريس سان جيرمان:


في حراسة المرمى: ماينان، ميرانتي، نافا.
في خط الدفاع: كالابريا، ثياو، توموري، ثيو هيرنانديز، بارتيساجي، فلورينزي.
الوسط: لوفتوس تشيك، موسى، ريجنديرز، كرونيتش، بوبيجا، عدلي.
الهجوم: ، تشوكويزي، أوكافور، يوفيتش، كريستيان بوليسيتش، لياو، أوليفيه جيرو.

ويعتلي باريس سان جيرمان جدول ترتيب المجموعة ويملك في رصيده ست نقاط من ثلاث مباريات، فيما يتذيل ميلان جدول الترتيب برصيد نقطتين.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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